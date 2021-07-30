Злоумышленники воспользовались нетрезвым состоянием нового знакомого и похитили у него сумку, в которой находились личные вещи...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в хищении чужого имущества.Предварительно установлено, что злоумышленники познакомились в одном из кафе с 33-летним гражданином. Выйдя из помещения и продолжив распивать спиртные напитки в районе Ленинградского проспекта, подозреваемые воспользовались нетрезвым состоянием нового знакомого и похитили у него сумку, в которой находились личные вещи, в том числе ключи от автомобиля, квартиры, а также банковская карта, с которой позже было совершено списание 399 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей. Похищенным подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны приезжие 24-летний и 29-летний мужчины, один из которых ранее судим.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29