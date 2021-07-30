Согласно проведенному исследованию в десяти свертках содержится наркотическое средство – мефедрон...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области при силовой поддержке «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции около одного из домов на Матвеевской улице задержали 20-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра задержанного полицейскими обнаружено и изъято 72 свертка с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию в десяти свертках содержится наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 19 граммов.При проведении обыска по месту жительства гражданина также обнаружено и изъято 307 свертков с неизвестным веществом, зип-пакеты, лента-скотч, магниты, весы, мобильный телефон и банковская карта.Изъятое вещество направлено на экспертизу.Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93