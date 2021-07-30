На семинаре-занятии для московских полицейских титулованный спортсмен рассказал об особенностях проведения силовых тренировок...

В спортивном зале на Петровке, 38 на семинаре-занятии для московских полицейских титулованный спортсмен рассказал об особенностях проведения силовых тренировок и как правильно поддерживать тело и организм при помощи физических нагрузок.Михаил Кокляев мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, многократный чемпион России. Путь в спорте начал с 13 лет и уже спустя 3 года выполнил норматив Мастера спорта. В профессиональной деятельности добился весомых результатов и титулов.Помимо занятий спортом Михаил Кокляев уделяет время и для проведения мастер-классов. Как отметил сам спортсмен, для него важно делиться опытом, достижениями с людьми из разных отраслей: «Всегда среди людей найдутся те, кто захочет расширить свои знания в профессиональных спортивных направлениях. Сегодня мы поработали с сотрудниками полиции. Я вижу, что здесь созданы все условия для занятий спортом, а если есть где тренироваться, значит и есть кому тренироваться. Сюда пришли именно те сотрудники, которые хотели бы услышать что-то новое». Михаил Кокляев был приятно удивлен, что среди участников есть те, кто действительно умеют по-настоящему, профессионально делать становую тягу, а также те, кто никогда этого не делали, но, прислушиваясь к его советам, выполнили достойно задание с первого раза.На встрече с московскими полицейскими Михаил Кокляев рассказал, как правильно поддерживать физическую форму, объяснил нюансы проведения тренировок и питания, а после ответил на все интересующие участников вопросы.Заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник УПП подполковник внутренней службы Павел Параносенков подчеркнул, что мероприятия подобного формата станут интересны сотрудникам, которые в свободное время занимаются спортом: «Тяжелая атлетика не относится к служебно-прикладным видам спорта, им сотрудники занимаются в свободное от службы время. Чтобы выполнять все упражнения правильно и не допускать каких-либо ошибок пришла идея пригласить Михаила Кокляева как спортсмена, профессионала, тренера, который также занимается преподавательской деятельностью и сможет доступно объяснить все нюансы таких тренировок».Павел Параносенков добавил, что столичный полицейский Главк будет стараться проводить подобные мероприятия на плановой основе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве