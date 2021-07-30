Светлана Тихановская рассказала об итогах встречи с Джо Байденом.

Светлана Тихановская рассказала об итогах встречи с Джо Байденом.Лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская, которая летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, проиграла президентские выборы, меж тем, в ряде западных стран считается избранным главой государства. В качестве президента Белоруссии ее принимают в странах Прибалтики. 28 июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.После непродолжительного посещения Белого дома главная оппозиционерка дала интервью, в ходе которого заявила неких обещаниях поддержки белоусов со стороны Соединенных Штатов. Она также отметила, что Байден обещал ей оказывать давление на режим Александра Лукашенко."Я услышала [от Байдена] обещание, что США будут продолжать давить на режим [Лукашенко] и будут поддерживать белорусов, как только можно", – заявила Тихановская.Кроме того, настоявшийся президент заявила, что встреча с американским лидером была очень важна для ее команды, но она не была самоцелью. "Мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом", – подчеркнула политик.Также Тихановская рассказала, что инициатива о переговорах исходила от главы Белого дома, а не от нее. По словам оппозиционера, встреча продлилась около 15 минут, но она успела передать Байдену свои просьбы. По итогу Тихановская поняла, что президенту США не безразлична судьба Белоруссии.