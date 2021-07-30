Подозреваемый, выйдя из бара, решил добраться домой на чужом велосипеде, похищенном из подъезда ближайшего дома.

21 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 33-летняя жительница города Мурома, сообщившая о хищении принадлежащего ей велосипеда. Женщина пояснила, что велосипед хранился в подъезде дома и был пристегнут специальным замком. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 4 000 рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили приметы злоумышленника и в дальнейшем задержали его. Им оказался 37-летний местный житель.Задержанный пояснил, что, выйдя из ночного бара, решил не идти домой пешком. Войдя в подъезд ближайшего дома, фигурант увидел велосипед и похитил его, чтобы добраться домой. По пути злоумышленник оставил похищенное транспортное средство в кустах.Местонахождение похищенного в дальнейшем было установлено.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Велосипед изъят и будет возвращен владелице.Полиция напоминает, что соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить Ваше имущество:- Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.- Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.- Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.- Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.- Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок. При этом полицейские, которые обнаружат похищенное транспортное средство, обязаны будут его изъять и передать законному владельцу – таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денежных средств.Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или сбыть похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.