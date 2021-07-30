Сумма причиненного собственникам ущерба составила около 80 000 рублей.

Сотрудниками ОМВД России по Александровскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний местный житель. Мужчина подозревается в совершении имущественных преступлений.Установлено, что в июле текущего года задержанный через незапертую дверь проник в гараж, откуда похитил сварочный аппарат, который планировал реализовать.Также установлено, что в период с декабря прошлого года по июль текущего фигурант, действуя аналогичным образом, совершил ещё две кражи и грабеж. Предметом преступного посягательства стали инструменты и изделия из металла.Часть похищенного злоумышленник успел реализовать. Оставшееся изъято оперативниками.Сумма причиненного собственникам ущерба составила около 80 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ст. 161 УК РФ.Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.Фигурант заключен под стражу.