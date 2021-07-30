Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Замоскворечье провели профилактические встречи и беседы с жителями на обслуживаемой ими территории.На постоянной основе сотрудники полиции УВД по ЦАО проводят встречи и беседы с жителями районов с целью недопущения совершения против их собственности преступлений дистанционного характера.К сожалению, к группе риска относятся именно пожилые люди, которые в силу своего возраста, доверчивости или небольшого опыта использования сети Интернет чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Именно с ними и провели беседы участковые района Замоскворечье.Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных способах совершения дистанционных мошенничеств и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников:- убедиться в достоверности информации, которая поступает в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банков, знакомыми и даже вашими родственниками. Необходимо связаться с теми, от чьего имени действуют незнакомцы.- Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили незнакомцы.- Не впускать в свое жилище посторонних, особенно если дома одни. Если незнакомцы выступают от имени конкретного учреждения, необходимо по возможности созвониться с этой организацией, уточнить, их ли это сотрудник.Также полицейские района Замоскворечье раздали гражданам специальные информационные буклеты-памятки, в которых собрана основная информация, которая поможет не стать жертвой злоумышленников.Сотрудники полиции напоминают гражданам быть бдительными и донести эту информацию до своих пожилых родственников. Обо всех фактах совершения мошеннических действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Прием заявлений от граждан ведется круглосуточно.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60