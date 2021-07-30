Гусь-Хрустальным городским судом удовлетворено заявление межрайонного прокурора, обязывающее департамент здравоохранения Владимирской области обеспечить 40-летнюю больную лекарственным препаратом Третиноин (Весаноид).

Гусь-Хрустальным городским судом удовлетворено заявление межрайонного прокурора, обязывающее департамент здравоохранения Владимирской области обеспечить 40-летнюю больную лекарственным препаратом Третиноин (Весаноид).По ходатайству прокурора решение обращено к немедленному исполнению, сообщила пресс-служба облпроеуратуры.Поводом для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что в 2021 году женщина получила первую группу инвалидности в связи с заболеванием «острый промиелоцитарный лейкоз». Во время госпитализации в один из столичных медицинских институтов врачи приняли решение о необходимости получения пациенткой препарата Третиноин (Весаноид).Однако в текущем году жизненно необходимое лекарство ей не выдавалась и право на медицинскую помощь в этой части нарушено.Фото