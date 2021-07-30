Молодому человеку грозит крупный штраф, принудительные работы или до шести лет колонии.

В Гусь-Хрустальном внук украл с карты деда более 20 тысяч рублей. Дело в отношении 22-летнего афериста передано в суд.В декабре прошлого года в местную полицию обратился пожилой мужчина. Сотрудники МВД установили, что к пропаже средств причастен родственник потерпевшего.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, злоумышленник признал свою вину. Обвиняемый перевёл с банковской карты указанную сумму и потратил по своему усмотрению.Молодому человеку грозит крупный штраф, принудительные работы или до шести лет колонии.