Фигуранты управляли автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел в отношении жителей Гусь-Хрустального района. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В январе текущего года 30-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Daewoo Gentra», двигался по дороге в городе Гусь-Хрустальный. При повороте водитель не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на дерево с последующим опрокидыванием в кювет.В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пассажир получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред.Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло в феврале текущего года на 389 км автодороги вблизи деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. 44-летний водитель автомобиля «Opel Astra» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил съезд на обочину и опрокидывание автомобиля в кювет. 42-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.Оба виновника дорожных происшествий, как было установлено впоследствии, находились в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.