В июне 2021 года сотрудники прокуратуры выяснили, что администрация Коврова предоставила участок многодетной семье без всех удобств. Выделен земельный участок на улице Линейной города

В июне 2021 года сотрудники прокуратуры выяснили, что администрация Коврова предоставила участок многодетной семье без всех удобств. Выделен земельный участок на улице Линейной города Коврова, где в настоящее время отсутствуют газо- и водоснабжение, водоотведение, подъездные пути и транспортная инфраструктура, – сообщают в прокуратуре. В этой связи в суд направлено исковое заявление – прокурор требует обязать