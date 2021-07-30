Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В Коврове многодетной семье предоставили землю под застройку, но не обеспечили территорию коммуникациями.По результатам проверки, проведённой прокуратурой, выяснилось, что пара получила участок на улице Линейной. При этом здесь отсутствуют газ, водопровод, канализация и подъездные пути.Ведомство подало иск в суд, который удовлетворил требования прокурора.Администрацию города оружейников обязали проложить инженерные сети.Устранение нарушений находится на контроле.