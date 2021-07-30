Ковровский транспортный колледж от покупки «Volkswagen Tiguan» стоимостью 2,3 млн рублей. Причина не уточняется. По техническому заданию учреждение могло получить иномарку 2021 года выпуска, с ..

Ковровский транспортный колледж от покупки «Volkswagen Tiguan» стоимостью 2,3 млн рублей. Причина не уточняется.По техническому заданию учреждение могло получить иномарку 2021 года выпуска, с мощностью двигателя не менее 150 лошадиных сил. Цвет машины должен был быть белым, черным, серебристым или бежевым.В комплектацию должны были войти: подсветка багажника; декоративная отделка Respect; светодиодные лампы для чтения спереди и сзади; макияжные зеркала в козырьках; крепления для установки двух детских кресел сзади (давно ли в колледже учатся 11-летние дети?); подогрев передних сидений, руля; многофункциональный цветной дисплей; трёхзонный климат-контроль Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением; восемь динамиков; круиз-контроль с ограничителем скорости; аудиосистема «Discover Media» с цветным дисплеем и навигацией и многое другое.Добавим, что по неподтверждённой информации, закупку пытались оправдать необходимостью повышения квалификации студентов, которые готовятся к «WorldSkills Russia по специализации «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».При активном участии региональных СМИ разум восторжествовал.