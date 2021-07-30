Местный житель направил уведомления о прибытии иностранцев, изначально не планируя предоставлять им место для проживания.

Сотрудниками полиции при проведении профилактических мероприятий выявлен факт нарушения миграционного законодательства жителем Коврова.Установлено, что в период с марта по июнь текущего года 38-летний житель Коврова оформил шесть уведомлений о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою жилплощадь. При проверке выяснилось, что реального намерения предоставить жилье у мужчины не было.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации).