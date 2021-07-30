Мэр Москвы Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим.
Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.
"В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", — сказано в блоге градоначальника.
Тем не менее, Собянин призывает москвичей продолжать носить маски для защиты органов дыхания в общественных местах.
"Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — подчеркивает он.
В заключение он призвал непривитых горожан вакцинироваться.