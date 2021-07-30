"В ходе обысков оперативниками обнаружено более двух тонн подготовленного к реализации товара", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой занимались сбытом контрафактной автохимии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили многочисленные факты продажи моторного масла, которое, согласно заключению экспертизы, является фальсификатом.Установлено, что нелегально произведенную продукцию злоумышленники распространяли через магазины автомобильных товаров на востоке столицы. Масло было разлито в пластиковые канистры и бочки с логотипами известных международных брендов.В ходе обысков оперативниками обнаружено более двух тонн подготовленного к реализации товара. Кроме того, в объектах торговли изъято 80 масляных фильтров, которые также имеют признаки подделки. По предварительным оценкам, причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составляет более 1 млн рублей.Сотрудниками Следственного управления по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление организаторов производства и сбыта контрафактной продукции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк