Муромской городской прокуратурой установлено, что местным жителем в сети «Интернет» на личной странице социальной сети «Вконтакте» осуществлялось хранение аудиофайла, который решением Советского районного суда города Брянска от 10 августа 2015 года признан экстремистским и внесен в Федеральный список таких материалов за № 3106.

Муромской городской прокуратурой установлено, что местным жителем в сети «Интернет» на личной странице социальной сети «Вконтакте» осуществлялось хранение аудиофайла, который решением Советского районного суда города Брянска от 10 августа 2015 года признан экстремистским и внесен в Федеральный список таких материалов за № 3106.По факту выявленного нарушения городской прокуратурой в отношении виновного лица возбуждено алминистративное производство за хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, запрещенная информация удалена.Фото