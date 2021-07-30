Угрожая расправой, фигурант потребовал от администратора магазина передать ему имеющиеся в кассе деньги.

Вечером 23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов сработала тревожная кнопка. По указанному адресу дежурный незамедлительно направил сотрудников полиции. На месте было установлено, что в торговую точку вошел молодой человек, напал на администратора и, угрожая расправой, потребовал передать ему деньги из кассы.Увидев, что женщина нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся.Информация о произошедшем вместе с приметами нападавшего была передана всем наружным нарядам полиции.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, который пытался скрыться в квартире у своей знакомой. Им оказался 26-летний местный житель. В содеянном он сознался.Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за совершение грабежа, разбоя и кражи.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.