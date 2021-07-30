Находясь в пункте выдачи заказов на Мячковском бульваре, злоумышленник предъявил поддельный документ и забрал 11 посылок стоимостью более 550 тысяч рублей, принадлежащих другому гражданину...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьино задержали 29-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленник нашел подработку в сети Интернет, согласно которой за денежное вознаграждение он должен забирать посылки из пункта выдачи по поддельному паспорту и оставлять их в указанном месте. Находясь в пункте выдачи заказов на Мячковском бульваре, мужчина предъявил поддельный документ и забрал 11 посылок стоимостью более 550 тысяч рублей, принадлежащих другому гражданину.Спустя некоторое время в полицию обратился 24-летний мужчина, который сообщил, что прибыл на адрес доставки для получения заказа, который, как выяснилось, уже был выдан неизвестному мужчине с аналогичными данными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда тот пришел за очередным заказом.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18