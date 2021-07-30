Оперативный штаб, занимающийся мониторингом ситуации с коронавирусом в России, опубликовал последнюю статистику.

Оперативный штаб, занимающийся мониторингом ситуации с коронавирусом в России, опубликовал последнюю статистику.За минувшие сутки по всей стране новой коронавирусной инфекцией заразились 23 564 человек, показывают официальные данные. За этот же срок выздоровели 20 485 пациентов. Для 794 заразившихся болезнь окончилась летальным исходом.Москва все так же занимает лидирующие позиции по темпам распространения болезни. За 24 часа зафиксировано 3481 заражений. Второй место уже который день занимает Санкт-Петербург. Врачи Северной столицы отчитываются о 1916 суточных заражений. Подмосковье, опустившееся на третью строчку антирейтинга, рапортует о 1453 заболевших.В общей сложности в России кронавирус выявили у 6 242 066 пациентов. За все время наблюдений выздороветь смогли 5 588 848 больных. Смерть настигла 157 771 человека.Как отмечают специалисты, темпы распространения новой конронавирусной инфекции в России постепенно снижаются, однако о победе над болезнью говорить пока рано. Чтобы эпидемия закончилась необходимо завершить кампанию по массовой вакцинации. Уже сейчас многие люди сделали прививки, однако остаются и те, кто до пунктов вакцинации дойти не успел.Тем временем в Москве эпидемиологическая обстановка улучшилась настолько, что городские власти приняли решение об отмене обязательного ношения перчаток в общественном транспорте и других местах с повышенной опасностью заражения. Произошло это после серьезного увеличения числа вакцинированных в столице.