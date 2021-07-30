Чему удивлялись пользователи социальных сетей на этой неделе? Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Лайки, репосты и комментарии изучила моя коллега Мария Платанюк.

Чему удивлялись пользователи социальных сетей на этой неделе? Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Лайки, репосты и комментарии изучила моя коллега Мария Платанюк.Олимпийские кольца в Андриановском доме, борщевик в Тюрмеровке, новые трюки собаки Тайны и колибри от зрителей "Вестей". Яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Но вначале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". Здесь - уникальный поезд, который прокатит туристов по Золотому кольцу. Лайфхак - как найти идеальный экскиз для оригинальной татуировки? А в тик-токе "Вести-Владимир" - посвящение в воздухоплаватели в небе над древним Суздалем. И детальный рассказ о квадрокоптерах в нашей жизни.Сеть ликует: золото Токио в командном многоборье - у российских гимнастов. Победные фото - в инстаграме Артура Далалояна и Ангелины Мельниковой. А это олимпийский флаг, который появился в одном из окон дома, где жил Николай Андрианов. Семикратный олимпийский чемпион. Легенда - родом из Владимира.Далее - дорожная тема. В сети обсуждают трагическое ДТП в Муромском районе. 2 девочки на мопеде столкнулись с "Камазом". Младшая – пассажир - погибла. И в продолжение - видео из ковровского сообщества.Вновь юные лихачи на мопедах. Крик души. Цитата: "Вдолбите им, как вести себя на дорогах". Может, ужесточения изменят ситуацию?В "Подслушано во Владимире" - дымящий автобус. Видео Николая Анфимова. Почти 17 тысяч просмотров. Дымовая завеса накрыла весь поток.- Сейчас рванёт. Пользователи бурно обсуждают ролик из Санкт-Петербурга. Шокирующий случай. Женщина выгоняет с детской площадки подопечных центра сопровождения "Какая разница". Детей с аутизмом. Один из репостов набрал почти 20 тысяч просмотров.- Нет, вы здесь гулять не будете! У вас есть двор, там и будете гулять с детьми с особенностями...Приятно, что большинство владимирских пользователей не поддерживают агрессивную дамочку.Острейшая проблема - борщевик Сосновского. "Подслушано Судогда" рассказывает о зарослях борщевика близ посёлка Тюрмеровка. Впрочем, приближаться к нему без защиты опасно.- Заросли какие, под 3 метра. Как укроп.Также паблик делится новостью об установке скамеек возле судогодской поликлиники. Здесь же - лучшие ретро-закаты. И сигнал из леса недалеко от Муромцево, близ Галанинского поля. Один из подписчиков обнаружил "аномальную зону", где запрещено всё.- Значит, до этого столба можно гулять с собакой, а после этого столба – нет.Россия отметила День военно-морского флота. Сколько километров, к примеру, от Киржача до Североморска? Ответ - на одной из улиц в Киржаче. Там установлен вот такой указатель. А двери гаража украсило "морское граффити".В Вязниках - полёты парапланеристов. В кадре - гора в Толмачёво.А в Юрьеве-Польском уходящем- необычные исторические кадры. Вместе полюбуемся на Михайло-Архангельский монастырь - фото из 1972-ого. А это Троицкий и Георгиевский соборы. Год 65-й."Подслушано Судогда" рассказывает о пополнении на "Поляне сказок". Компанию красавице с телёнком составила девушка с голубем.А в Вязниках, на Советской, скоро появится арт-объект, посвящённый родителям.Как никогда, много фото и видео из мира природы.В ковровском паблике - история о приёмном стрижонке. Малыша со сломанной лапкой кормят детским питанием и дождевыми червями. Ручная белочка попала в кадр в Коврове.А в "Вязники наш город" - милое видео. Ласточкино гнездо с птенцами. Кадры снял Игорь Федотов. В "Природе Владимирской области" - лиса, которая выбегает из травы. Белочка, любительница фруктов.А далее - мотивирующее видео из Инстаграма собаки Тайны. Цвергшнауцера Полины Артюх. О её питомце мы рассказывали в нашем эфире. Для вас - ролик "Отец, слышишь, рубит, а я отвожу".Необычное видео отправили наши зрители на номер "вестийного" вацапа. Авторы уверяют: это колибри. Разрешить загадку помог энтомолог Руслан Жуков. По словам биолога, это бражник-языкан. Бабочка прилетела с юга. Языкан - дневная бабочка, она "зависает" над цветами и лакомится нектаром.Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях. Будем вместе в эфире, и в сети. Делаем "Вести" ВМЕСТЕ. До встречи.