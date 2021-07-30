В игровой форме юным участникам движения напомнили о правилах безопасного поведения.

Сотрудники ОГИДД 33 региона продолжают проводить мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения у юных участников движения. Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району приняли участие в организации квест-игры «Автогородок» для ребят одной из местных школ.Перед началом игры дорожные полицейские напомнили участникам ключевые правила безопасного поведения на проезжей части, после чего команды отправились выполнять задания, поочередно переходя от одной точки к другой.Так, на этапе «Регулируемый пешеход» ребята должны были пересечь проезжую часть так, как того требуют ПДД в случаях наличия светофора, а на точке «Нерегулируемый переход» не забыть об особенной внимательности. Также в ходе квеста ребята выполнили задания на этапах «Автобусная остановка» и «Пешеходная зона».Организаторы уверены, что игровая форма помогает юным участникам движения лучше запоминать важные правила и быть дисциплинированными на дорогах.