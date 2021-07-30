При обследовании жилища подозреваемого был найден и изъят сверток с наркотическим средством, общей массой более 200 граммов...

Сотрудниками ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт более 200 граммов метилэфедрона.В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции на Георгиевском проспекте был задержан 19-летний житель Московской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.При обследовании жилища подозреваемого был найден и изъят сверток с неизвестным веществом, общей массой более 200 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон.По предварительной версии, фигурант уголовного дела приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта в Зеленоградском округе в виде закладок.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31