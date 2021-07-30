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<a href="https://33live.ru/novosti/30-07-2021-vadim-minaev-predsedatel-izbirkoma-vladimirskoj-oblasti-rasskazhet-o-sentyabrskix-vyborax-v-usloviyax-pandemii.html" target="_blank">Вадим Минаев, председатель избиркома Владимирской области, расскажет о сентябрьских выборах в условиях пандемии</a> - До выборов в Госдуму осталось меньше двух месяцев. Как будет проходить сентябрьская избирательная кампания? Есть ли в ней изменения? И были ли за это время уже зафиксированы нарушения? Смотрите интервью с Вадимом Минаевым, председателем избирательной комиссии Владимирской области.