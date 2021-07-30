Оперативники изъяли из незаконного оборота более 1,6 кг мефедрона, амфетамина и марихуаны.

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области в результате реализации оперативных материалов в садовом товариществе задержали мужчину 1978 г.р. и его сожительницу 1992 г.р., подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.При личном досмотре у злоумышленников оперативники изъяли 2 свёртка с порошкообразным веществом внутри, а также 2 аналогичных свёртка в организованных ими тайниках-закладках. Исследование показало, что содержимым является синтетический наркотик массой свыше 36 г.Во время обыска в съёмной квартире во Владимире, где временно проживали данные граждане, полицейские обнаружили более 6 пластиковых контейнеров с веществами растительного и химического происхождения различного цвета.Экспертным заключением подтверждено, что в ёмкостях находились: свыше 384 г амфетамина, более 641 г мефедрона, около 277 г МДМА и более 375 г марихуаны.Полицейскими установлено, что подозреваемые планировали сбыть запрещённые вещества бесконтактным способом через тайники-закладки на территории города Владимира и Суздальского района.В отношении сожителей следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения ими нелегального товара.