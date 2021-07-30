Более сорока иранских и среднеазиатских голубей живет во дворе частного дома во Владимире. Роман Толмачёв держит голубятню с пяти лет, выводит выставочных птиц и не представляет своей жизни без них. Какую породу называют бойной и зачем голуби делают кувырки в полете? С голубеводом встретилась Кристина Иванова.

Более сорока иранских и среднеазиатских голубей живет во дворе частного дома во Владимире. Роман Толмачёв держит голубятню с пяти лет, выводит выставочных птиц и не представляет своей жизни без них. Какую породу называют "бойной" и зачем голуби делают кувырки в полете? С голубеводом встретилась Кристина Иванова.- Возраст — неделька. Они рождаются слепые совсем. Слепые, жёлтенькие, в пуху.Птенцов голубей разводчики называют пискунами - неоперившиеся малыши, и правда, громко пищат. За один раз голубка приносит двух птенцов, а уже через месяц потомство встает на крыло. Два раза в день самых крепких из взрослых особей Роман Владимирович отпускает "поиграть". И только после команды "на взлет" и свиста голуби устремляются в небо.Роман Толмачёв, голубевод:- Сначала они как бы, когда они игру не набрали, падают, как на хвост. Проваливаются в полете. А потом начинают через хвост переворачиваться. Сначала просто переворачиваются, а потом, когда с возрастом набирают игру, они уже идут с таким щелчком.Щелчок крыльев - отличительная черта бойной породы. Именно таких голубей держит дома Роман Владимирович. Около сорока птиц иранских и среднеазиатских голубей живут здесь, во дворе частного дома во Владимире. Красноголовые, сиреневые, нежно-бежевые. Хозяин голубятни старается "держать породу" - выводит выставочных птиц, у которых важна даже длина клюва.Кристина Иванова, корреспондент:- Это среднеазиатский бойный голубь. Цвет - топленое верблюжье молоко. Перышки на ногах должны быть не менее 8 сантиметров, клюв - маленький, головка - аккуратная.Однако с селекционным планом хозяина не всегда согласны сами крылатые. Обычно нужная для выведения красивого потомства пара складывается сразу. Похожее тянется к похожему инстинктивно. Но бывает и так: нужного раскраса голубь решает связать свою судьбу с совсем не подходящей по оперению голубкой.Роман Толмачёв, голубевод:- Отдал голубку в Нижний Новгород земляку. Голубя спаривал с голубкой, которая мне нужна. Получил пискунов за год. Через год ее забрал - в первую же ночь голубь бросает свою новую жену и уходит к старой.Своенравные, с характером. Роман Владимирович любит свою стаю и уважает их выбор. А самые первые птицы появились у него в пятилетнем возрасте. Дедушка принес пару голубей в подарок. После с ними Роман Владимирович не расставался. Птицы были с ним в Казахстане, в Тобольске, приехали во Владимир, где решено было купить именно частный дом. Иначе где строить голубятню?Покупать их приходится на ярмарках в Москве. Несколько особей прибыли прямиком из Казахстана - дальнобойщики передали от знакомых. На четыре десятка клювов хватает мешка корма (просо, пшеница, кукуруза, дробленка) в месяц. Особыми эти траты мужчина не называет и денег на голубях не зарабатывает.Роман Толмачёв, голубевод:- Есть породы, которые очень дорогие. Допустим, у меня вот голубка была, я ее очень дорого купил, но, к сожалению, она погибла. И я даже потомства у нее не взял.- А дорого - это сколько?- Ой, жена увидит - ругаться будет.Покружить бойных игровых птиц Роман Владимирович выпускает два раза в день. В сентябре подъемы прекращаются - в небе появляются голодные ястребы. Кувырки, которые делают голуби в воздухе, как раз призваны отгонять хищника, но декоративные пернатые все равно не в силах отбиться. Потери ежегодные. Как-то пришлось отвоевывать голубя даже на земле, во дворе. В небе же, сетует Роман Владимирович, он ничем не может помочь своим ребятам. Потому бережет. Завершив летние полеты, в следующий раз голуби взлетят под облака только в апреле.- В интернете я видел фотографию - мозг голубятника. То есть рентгеновский снимок - и мозг в форме голубя. Так что, это как-то так.Кристина Иванова, Александр Голубев. "Вести-Владимир".