Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к ИК-3. По словам заключённого, его защитникам запрещали проносить в колонию смартфоны и ноутбуки для работы.
Адвокат ..
Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к ИК-3. По словам заключённого, его защитникам запрещали проносить в колонию смартфоны и ноутбуки для работы.
Адвокат оппозиционера заявил в суде, что каждый раз, когда посещал подзащитного он направлял в адрес начальника тюрьмы прошение разрешить пронос устройств.
«Оказывается, нам разрешали проходить с телефонами внутрь, но при этом на КПП нас встречали сотрудники колонии, которые запрещали пронос», - пояснил Вадим Кобзев.
В результате средства связи оставлялись в ящичке для хранения.
По версии ФСИН, оперуполномоченный интересовался не хотят ли юристы сдать технику, а те добровольно её оставляли при входе.
К делу были приобщены видеозаписи из учреждения. В результате доказательств отказа в проходе на территорию ИК с телефонами на видео выявлено не было.
Выслушав прения сторон, судья постановил отказать в удовлетворении требований истца.
Вадим Кобзев намерен обжаловать решение.