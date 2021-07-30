Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к ИК-3. По словам заключённого, его защитникам запрещали проносить в колонию смартфоны и ноутбуки для работы. Адвокат ..

Октябрьский районный суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к ИК-3. По словам заключённого, его защитникам запрещали проносить в колонию смартфоны и ноутбуки для работы.Адвокат оппозиционера заявил в суде, что каждый раз, когда посещал подзащитного он направлял в адрес начальника тюрьмы прошение разрешить пронос устройств.«Оказывается, нам разрешали проходить с телефонами внутрь, но при этом на КПП нас встречали сотрудники колонии, которые запрещали пронос», - пояснил Вадим Кобзев.В результате средства связи оставлялись в ящичке для хранения.По версии ФСИН, оперуполномоченный интересовался не хотят ли юристы сдать технику, а те добровольно её оставляли при входе.К делу были приобщены видеозаписи из учреждения. В результате доказательств отказа в проходе на территорию ИК с телефонами на видео выявлено не было.Выслушав прения сторон, судья постановил отказать в удовлетворении требований истца.Вадим Кобзев намерен обжаловать решение.