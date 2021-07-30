Сегодня во Владимире прошел общегородской рейд по пустующим зданиям, которые могут быть потенциально опасными для детей и подростков, а также привлекать лиц без определенного места жительства. Рейд организован по инициативе городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Сегодня во Владимире прошел общегородской рейд по пустующим зданиям, которые могут быть потенциально опасными для детей и подростков, а также привлекать лиц без определенного места жительства. Рейд организован по инициативе городской комиссии по делам несовершеннолетних.Главная цель подобных рейдов — предотвращение рисков попадания детей на заброшенные объекты и предупреждение несчастных случаев на них.Ответственность за содержание строений в надлежащем виде по закону лежит на собственниках зданий. За нарушение этих требований они могут быть привлечены к ответственности.В частности, собственники обязаны закрыть доступ на объекты посторонним лицам, особенно — детям.Сегодня в ходе рейда были проверены проблемные частные дома на ул. Красная горка, 1, ул. Солнечная, 19, ул. Малые Ременники, 5, ул. Мира, 72-а, 18 и 22, ул. Сакко и Ванцетти, 18 и 22, ул. Добросельская, 178 и 180, а также дом 3 по Добросельскому проезду.Из перечисленных объектов лишь здание бывшей котельной на ул. Мира, 72-а числится в муниципальной казне. Оно надежно защищено от проникновения посторонних лиц: срезаны лестницы на второй этаж, окна обоих этажей заложены кирпичом или закрыты решетками. Большинство проверенных домов - в частной собственности. Состояние их различное. Например, окна и двери дома по адресу ул. Красная горка, 1 заколочены, у дома ведутся работы по выравниванию грунта — видимо, собственник планирует начать новое строительство. Также закрыт доступ в дома 18 и 22 по ул. Сакко и Ванцетти, в дома 178 и 180 по ул. Добросельской.А вот доступ к руинированному частному дому №19 по ул. Солнечной хоть и затруднен зарослями крапивы, но возможен. Окна второго этажа пострадавшего от пожара 2-этажного дома на ул. Малые Ременники заколочены фанерой, но доступ в здание возможен через окна первого этажа. Через них видно, что здание, вероятно, облюбовали лица без определенного места жительства. Также открыт для всех желающих пострадавший от пожара частный дом №3 по Добросельскому проезду.По информации, полученной в ходе рейда, собственникам зданий, которые могут представлять опасность для детей, будут выданы предписания о необходимости обеспечить их содержание в надлежащем виде, информирует пресс-служба администрации города Владимира.