Как сообщают в мэрии, по состоянию на 30 июля первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 60389 жителей города. Оба компонента вакцины получили 44572 человека. В очереди на вакцинацию

Как сообщают в мэрии, по состоянию на 30 июля первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 60389 жителей города. Оба компонента вакцины получили 44572 человека. В очереди на вакцинацию стоят больше 4,5 тысячи человек. Всего в лечебные учреждения областного центра за весь период вакцинации поступило 69870 доз вакцины. Горожане, желающие сделать прививку, могут записаться на