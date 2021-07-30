На улице Сакко и Ванцетти прошла комплексная проверка соблюдения правил уличной торговли.

На улице Сакко и Ванцетти прошла комплексная проверка соблюдения правил уличной торговли. В ней участвовали представители городских управлений экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, экономической безопасности и борьбе с коррупцией, транспорта и связи, глава Октябрьского района г. Владимира Вячеслав Бочкарев, сотрудники полиции и ГИБДД, сообщила пресс-служба горадминистрации.Здесь припаркованы около полутора десятка большегрузных фур. В их прицепах — арбузы и дыни, а также весы и калькуляторы, что говорит о ведении незаконной торговли. Ряд нелегальных торговых точек размещался прямо на обочине. Не было никакой речи о соблюдении правил торговли, гарантиях безопасности и качества товара, чистоте и опрятности территории у торговых точек.Были составлены протоколы за осуществление торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах. Тем временем сотрудники ГИБДД оформляли прококолы за нарушение правил дорожного движения.В жарком диалоге с водителям и предпринимателям проверяющие предложили им вести торговлю цивилизованно, по принятым в городе правилам, а свои автомобили парковать в приспособленных для этого местах. Тем более, что в городе достаточно легальных точек для организации летней уличной торговли, в том числе работает сезонная уличная ярмарка на ул. Батурина.Однако ряд торговцев систематически пытаются продолжать торговать незаконно, чтобы не платить аренду и плату за пользование официальной парковкой, хотя эти цены вполне разумны. Поэтому, по словам начальника городского управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрея Леонтьева, прорабатывается вопрос о физическом закрытии ул. Сакко и Ванцетти для проезда большегрузных грузовиков со стороны ул. Батурина и ул. Менделеева.После того, как одна из незаконно припаркованных фур была принудительно эвакуирована на штрафстоянку на ул. Кулибина, остальные большегрузные автомобили покинули улицу Сакко и Ванцетти.Нестационарное осуществление торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 15 тысяч рублей. Кроме того, водители большегрузов, нарушившие правила парковки на ул. Сакко и Ванцетти, будут оштрафованы за нарушение требований знака «Остановка запрещена», а водитель эвакуированной фуры оплатит работу эвакуатора и пребывание автомобиля на штрафстоянке.