По данным Владимирского гидрометцентра, в ближайшие три часа и до конца суток в области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах возможен град, ветер северо-западный. Порывы могут

По данным Владимирского гидрометцентра, в ближайшие три часа и до конца суток в области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах возможен град, ветер северо-западный. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Данные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, авариями на объектах энергоснабжения, увеличениям количества ДТП. Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под