Полицейские проводят уроки дорожной безопасности с юными жителями региона.

В рамках Десятилетия детства сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району проводят уроки дорожной безопасности с воспитанниками детских дошкольных учреждений.В ходе занятий инспекторы рассказывают мальчишкам и девчонкам об основных Правилах дорожного движения, которым обязательно должны следовать пешеходы. Особое внимание уделяется правилам перехода через проезжую часть и соблюдению сигналов светофора.На практической части занятия дошколята вместе с инспекторами пересекают имитированную проезжую часть по «зебре», сразу исправляя распространенные ошибки.Самая увлекательная часть занятий для ребят - изучение патрульного автомобиля.Дошколята с интересом рассматривают автомобиль, пробуют сами воспользоваться громкоговорящей установкой и задают вопросы о назначении того или иного оборудования.Инспекторы ОГИБДД уверены, что занятия, проводимые в такой форме, помогают юным участникам движения лучше усвоить дорожную азбуку.