Сохраняется высокий спрос на мобильные телефоны и телевизоры.

Владимирстат подвёл итоги исследования о предпочтениях жителей региона при использовании бытовой, электронной и оргтехники.За пять лет в квартирах владимирцев сократилось количество кондиционеров – с 9 до 5 на 100 жилищ.Со 109 до 100 снизилось число стиральных машин. Сейчас в среднем приходится по одной штуке на квартиру.В прошлом веке остались музыкальные центры, радиоприёмники, магнитолы, плееры и швейные машинки.Сохраняется высокий спрос на мобильные телефоны и телевизоры.На 100 семей сейчас насчитывается 115 компьютеров.В два раза возросло количество посудомоечных машин. В 100 домах или квартирах установлено 11 единиц.Микроволновки, кофемашины и мультиварки также остаются среди трендовых вещей на кухнях владимирцев.