Долг за свет превысил 500 тысяч рублей.

На административное здание садового товарищества наложен арест из-за полумиллионного долга перед «ЭнергосбыТ Плюс».Как сообщили в пресс-службе компании, судебные приставы арестовали имущество правления СНТ «Владимирский городской сад №2», задолжавшего филиалу за свет около 550 тысяч рублей. Председатель систематически не платит за свет с октября прошлого года.«Специалисты неоднократно проводили переговоры с руководством СНТ, но это не приносило результатов. Поскольку есть вероятность, что глава правления использует средства, получаемые от садоводов на оплату электроэнергии, по своему усмотрению, служба безопасности направила в полицию заявление о наличии признаков состава преступления», - уточнили в «ЭнергосбыТ Плюс».Компания также обратилась в ИФНС. По закону собираемые взносы должны храниться на расчётном счёте, однако председатель пренебрегает этим требованием.Ещё в середине июля текущего года долги организации составляли почти 780 тысяч рублей. После ареста здания глава правления частично погасил их. Энергетики рассчитывают получить решение суда о взыскании ещё 550 тысяч рублей.