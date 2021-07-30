Садоводческое товарищество систематически не платит за свет с октября 2020 года.

Садоводческое товарищество систематически не платит за свет с октября 2020 года.Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» неоднократно проводили переговоры с председателем товарищества, однако это не приносило результатов. Поскольку есть вероятность, что глава правления использует средства, получаемые от садоводов на оплату электроэнергии, по своему усмотрению, служба безопасности филиала направила в полицию заявление о наличии признаков состава преступления.Компания также обратилась в ИФНС с жалобой на нарушение со стороны председателя СНТ действующего законодательства. В соответствии с федеральным законом №217-ФЗ он обязан держать собираемые с членов товарищества взносы и платежи на расчетном счете, однако злостно пренебрегает этим требованием.Еще в середине июля текущего года суммарная задолженность СНТ «Владимирский городской сад №2» составляла почти 780 тысяч рублей. После наложения ареста на административное здание глава правления частично погасил задолженность по исполнительным листам. Энергетики рассчитывают в ближайшее время получить решение суда о взыскании с организации еще 550 тысяч рублей.Фото