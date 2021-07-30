Владимирцам не рекомендуют строить долгосрочные планы на отпуск.
За неделю во Владимирской области Роспотребнадзор составил 31 протокол на туристов, которые не сдали ПЦР-тест по прилёту с отдыха.
«Суд рассмотрел 26 административных дел. Общая сумма штрафов составила 195 тысяч рублей», - пояснила официальный представитель надзорного ведомства Марина Колтунова.
Она добавила, что владимирцам не рекомендуют строить долгосрочные планы.
«Бронировать жильё, билеты, путёвки за полгода до отпуска в условиях сегодняшней эпидситуации – большой риск», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.