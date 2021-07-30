На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июля 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июля 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.53 случаев во Владимире, 22 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 019 случаев заболевания.10143 сл. в г. Владимире, 5083 сл. в Гусь-Хрустальном, 4651 сл. о. Муром, 3276 сл. в Ковровском, 2421 сл. в Александровском, 2385 сл. в Петушинском, 1762 сл. в Юрьев-Польском, 1789 сл. в Вязниковском, 1813 сл. в Кольчугинском, 1682 сл. в Суздальском, 1365 сл. в Собинском, 1377 сл. в Киржачском, 1227 сл. в Меленковском, 991 сл. в Камешковском, 985 сл. в Гороховецком, 853 сл. в Селивановском, 687 сл. в Судогодском, 529 сл. в г. Радужном.