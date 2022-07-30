Во Владимире 115-й автобус маршрута Владимир-Радужный попал в жуткое ДТП недалеко от Улыбышевского кладбища. По информации очевидцев, погибли три человека. Авария произошла около 21:30 30 июля.

Во Владимире 115-й автобус маршрута Владимир-Радужный попал в жуткое ДТП недалеко от Улыбышевского кладбища. По информации очевидцев, погибли три человека. Авария произошла около 21:30 30 июля. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу для обгона и на высокой скорости лоб в лоб влетел в 115-й автобус. В результате столкновения погибли 3 человека.