Владимирский тяжеловоз – поистине удивительная парода, которую можно смело назвать национальным достоянием. Ускользающая красота История этих «коней-богатырей» началась в конце 19 ..

Владимирский тяжеловоз – поистине удивительная парода, которую можно смело назвать национальным достоянием.Ускользающая красотаИстория этих «коней-богатырей» началась в конце 19 века. Тогда владимирский генерал-губернатор распорядился вывести особых лошадей, которые превосходили бы в работоспособности обитателей местных конюшен. На создание новой породы ушло без малого 60 лет. Мировые войны, революции и другие социальные катаклизмы, в которых погибла Российская Империя и родился СССР, не остановили работу по выведению Владимирских тяжеловозов.За основу новой породы взяли лучших крестьянских коней, которых скрещивали с представителями скандинавских и английских пород. В итоге удалось вывести крупных, «накаченных» лошадей, отличавшихся огромной физической силой и удивительной выносливостью.К 1946 году, когда голов новый пароды стало относительно много, при Правительстве создали комиссию из 15 экспертов. Приехав в нашу область, они за две недели изучили более 1 400 Владимирских тяжеловозов. В итоге специалисты пришли к единому выводу – пред ними была совершенно уникальная порода лошадей.Увы, в помощи чудо-тяжеловозов народное хозяйство к тому времени нуждалось уже мало. В колхозах полным ходом шла машинизация - в полях шумели моторы комбайнов, а на просёлочных дорогах слышались гудки грузовиков.В советское время Владимирских тяжеловозов часто задействовали в соревнованиях и на показных выступлениях. Их демонстрировали иностранцам на выставках, снимали в кинофильмах. Конюшни худо-бедно существовали на государственные деньги.В современных реалиях содержание коней стало убыточным делом – «частники» самостоятельно с ним не справляются. Дабы уникальная порода не оказалась на грани исчезновения, им нужно помочь. И сделать это может каждый, отправившись в «Уникальные путешествия к Владимирскому тяжеловозу».Высокая миссияМежрегиональный проект «Уникальные путешествия к Владимирскому тяжеловозу» создавался при поддержке администрации Владимирской области. В его рамках, начиная с августа этого года, для всех желающих будут доступны сразу 3 замечательных туристических маршрута. Их проложат через столицу нашего региона и живописное Владимиро-Суздальское Ополье – «вотчину» удивительной породы лошадей.- Наш проект рассчитан на все категории туристов – как местных жителей, решивших интересно провести выходной в кругу семьи, так и гостей из других городов, приехавших к нам на несколько дней. Он способен заинтересовать людей с самыми разными финансовыми возможностями. Первый маршрут – однодневный, он называется «Рисуем Владимирского тяжеловоза». Второй – «Гаврилов-Посад - город гусар, Владимирского тяжеловоза и питейных традиций», рассчитан на 2 дня. Название третьего маршрута говорит само за себя – «Три дня вдохновения: Владимирский тяжеловоз, мастер-класс по рисованию, дегустации», - говорит Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России и автор идеи проекта. – Мы хотим привлечь внимание к лошадям породы, которая сегодня является малочисленной и исчезает. Чтобы создать экономические предпосылки для сохранения и содержания Владимирских тяжеловозов, их нужно вовлечь в туристический оборот, восстановить престиж породы.Важнейшие точки маршрута расположены в крайне «фактурных» локациях. Государственная конюшня им. В.И.Фомина во Владимире, комплекс «Дворцовый завод» в Гаврилов-Посаде, конюшня «Монастырское подворье» в Юрьев-Польском – каждый из этих объектов хранит свой неповторимый «гений места». На каждой остановке участники Путешествия получат незабываемые эмоции от общения с прекрасными, добрыми и умными лошадьми, поучаствуют в увлекательных мастер-классах и попробуют старинные гастрономические изыски.Первыми основные точки маршрута, который обещает стать настоящим хитом в отечественной туриндустрии, «обкатали» владимирские журналисты. Эмоции от пережитого – непередаваемые (но мы попробуем).Ничего сложногоПервая остановка - Государственная конюшня им. В.И.Фомина. Это одно из немногих мест в мире, где сохраняют тяжеловозную породу лошадей. С историей легендарной породы гостей знакомят в музее, который оборудовали в главном здании конюшни. В роли экскурсовода посетителей встречает Ольга Фомина - дочь великого конника, «воскресившего» русскую тройку.- Лошади владимирской тяжелоупряжной породы вышли очень универсальными. На них можно ездить верхом, запрягать в любую упряжку, перевозить с их помощью очень тяжёлые грузы, - рассказывает Ольга Фомина. - Всего в природе сейчас существуют 9 ветвей Владимирских тяжеловозов. На нашей конюшне их представлено 7. У всех лошадей этой породы выпуклые ноги, есть горбинка на носу, на мордах обязательно есть белые пятна. В основном, Владимирские тяжеловозы гнедые, бывают вороные и реже рыжие. Лошади перевозят тяжести грудью, поэтому у владимирской тяжеловозной породы очень широкие и мощные груди. От своих скандинавских предков они взяли мохнатые ноги. В холке некоторые лошади достигают 1,85 метра.Интерьер, в котором проходила экскурсия, был украшен многочисленными элементами конской упряжи, медалями, завоёванными «воспитанниками» конюшни на международных соревнованиях, и редкими фотографиями, на которых были запечатлены лучшие представители породы. Посетителям поведали о правилах проведения «силового троеборья» среди тяжеловозных лошадей, неизменными триумфаторами которого становились владимирские кони. Рассказали о том, как работала конюшня в драматический период Великой Отечественной войны. Особое место в рассказе Ольга Владимировна уделила своему отцу, которого заслуженно нарекли «Королём русской тройки». Удивительный человек, всем сердцем любивший лошадей, он объездил со своими питомцами весь мир, поучаствовал в съёмках десятков культовых советских фильмов и уволился с конюшни лишь в 80-летнем возрасте. Особенно вдохновили слушателей истории о том, с какими приключениями столкнулся знаменитый конник в Америке.После экскурсии – знакомство с лошадьми. Владимирские тяжеловозы – живое воплощение силы и грации. Никто из присутствовавших не упустил возможность сделать «сэлфи» в обнимку с добрыми гигантами и покормить их сеном. Лошадки оказались очень контактными, жадными до людского внимания.Непосредственно в конюшне прошёл и благотворительный художественный мастер-класс. Под присмотром профессионального педагога по живописи, участники Путешествия запечатлели тяжеловозов маслеными красками на холстах. У каждого получилась своя неповторимая картина. Полотна единодушно решили пожертвовать для продажи на аукционе, вся выручка с которого пойдёт на помощь лошадям. На эти деньги купят медикаменты, корма, оплатят работу ветеринаров и улучшат условия содержания тяжеловозов.Гусарские забавыСледующая остановка Путешествия - комплекс «Дворцовый завод» в Гаврилов-Посаде. Там, под пение цыган и бряцанье сабель, журналистов радушно встретили «настоящие» гусары, раскрывшие секрет приготовления истинно гусарского напитка.Как выяснилось, впервые русские гусары познакомились с шампанским в заграничных походах. Довольно быстро ему нашли весьма оригинальное применение – стали добавлять в «жжёнку».Рецепт «жжёнки» прост и изящен. Весь алкоголь, который находили в округе, (шампанское, вино, коньяк, ром) – сливали в полковую серебряную чашу. Её, в свою очередь, ставили на огонь. Напиток получался по-настоящему «ударным», но слишком кислым.Однако наши воины всегда славились своей смекалкой. Чтобы вкус был приятнее, над чаном скрещивали две сабли, на их клиники располагали сахарную голову, которую также обливали ромом и поджигали. Сахар стекал в чашу, напиток становился приятнее на вкус. Также, в «жжёнку» добавляли специи и фрукты (если, конечно, они были под рукой).Буквально одного стакана напитка хватало для того, чтобы на гусарском сердце стало тепло. Благодаря «жжёнке» кавалеристы могли заснуть в любых, даже самых суровых условиях, несмотря на ржание лошадей и крики командиров, которые всегда слышались в воинском лагере. Приготовление жжёнки стало доброй гусарской традицией. Без этого напитка не обходилось ни одно значимое полковое мероприятие. Естественно, именно жжёнкой встречали молодых гусаров (как старые моряки встречают выпускников «мореходки» со стаканом морской воды).Приготовление напитка в аутентичных условиях, с саблями, мундирами и треском дров в костре, произвело на присутствовавших самое сильное впечатление. Эффект усилил мастер-класс по Сабражу – открыванию бутылки шампанского клинком сабли.Раньше пробки в бутылках с шампанским закрепляли не проволокой, как сейчас, а жёсткой ниткой. Разрывать нитку зубами – занятие не достойное русского офицера. Её сносили клинком, вместе с горлышком.Гости могли открыть бутылки 2 «инструментами» на выбор - либо репликой сабли лёгкой кавалерии, либо оригинальной артиллерийской шашкой, возраст которой перевалил за 150 лет. Сабраж удался на славу. С ласкающим слух скрежетом старинная сталь лихо сносила горлышки бутылок, щедро расплёскивая на траву пену хорошего шампанского.Далее стартовала гастрономическая часть Путешествия. Присутствовавшие с удовольствием опробовали блюда, которые были популярны на территории нашей губернии в 19 веке. «Гвоздём программы» стало блюдо «яблочник», приготовленное из картошки. Странное для картофельного блюда название объясняется очень просто - местные жители называли картошку «земляным яблоком». В Суздале она поначалу не переживалась, а вот жители Гаврилов-Посада её полюбили сразу. И блюда уникальные придумали.Кроме того, участники Путешествия познакомились с проектом "Глэмпинг-Музей Гусарская стоянка”- новая гостиница «10 гусар» (грантополучатель Федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма). Уникальность гостиницы заключается в том, что она расположена во внутреннем дворе восстановленного Дворцового завода, построенного самой Екатериной II и выполнена в стиле гусарской стоянки. Она состоит из гостиничных домиков, каждый из которых снаружи ловко стилизован под офицерский шатер. Каждый домик имеет отдельный вход, все удобства, привычные для современного горожанина, конечно, тоже в наличии.Финальной точкой Путешествия стало посещение конюшни «Монастырское подворье» в Юрьев-Польском, которая поддерживает практически все ветви владимирских тяжеловозов. Увы, она находится в плачевном состоянии. Журналисты не только засняли живописные кадры пасущихся на лугах табунов, но и воочию увидели в чём заключается одна из важнейших задач проекта – помочь этой конюшне, спасти национальное достояние, которое в ней берегут.- Конюшне в Юрьев-Польском нужна любая помощь, начиная с овса - это необходимая еда для лошадей - и заканчивая медикаментами, ветеринарной помощью, выгулом лошадей. Главная цель этого проекта - привлечь внимание к малочисленной сейчас породе Владимирского тяжеловоза, чтобы привлечь финансирование, - говорит организатор авторских туров и партнёр Проекта Евгения Тележкина.