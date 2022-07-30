Об этом сообщили на экстренной пресс-конференции в администрации.

В Коврове перекроют Павловский мост с 5 августа. Об этом сообщили на экстренной пресс-конференции в администрации.Основной причиной для закрытия движения стало осложнение работ. Из-за постоянного потока большегрузного транспорта в укрепительных балках образовались серьезные трещины. Так, чтобы закончить ремонт, было принято решение с вечера 29 июля закрыть проезд для грузовиков, а с 5 августа – для общественного транспорта.Ковровское УТТ начало разрабатывать новый маршрут для движения автобусов. Основной поток машин будет направлен на улицу Свердлова и Социалистическую.Кроме того, проблемой является отсутствующий пост ГИБДД, который должен следить за движением транспорта по мосту.Работы планируют закончить в конце 2023 года.