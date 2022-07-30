Нескучные выходные. 30 и 31 июля с 10.00 до 18.00 в сквере Липки владимирцев ожидает ярмарка игрушек и вещей ручной работы и мастер-классы для детей. В сквере можно покататься на пони, машинках и

Нескучные выходные. 30 и 31 июля с 10.00 до 18.00 в сквере Липки владимирцев ожидает ярмарка игрушек и вещей ручной работы и мастер-классы для детей. В сквере можно покататься на пони, машинках и гироскутерах, работает детская площадка. Кроме того, желающие научаться делать твёрдую пену для купания, а также смогут слепить и раскрасить фигурки из гипса.