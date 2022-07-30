За ракетным ударом по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные боевики националистических батальонов, стоят президент Украины Владимир Зеленский и власти США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За ракетным ударом по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные боевики националистических батальонов, стоят президент Украины Владимир Зеленский и власти США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Это сделано для того, чтобы не допустить нового Нюрнбергского процесса, считает политик."Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", – написал Володин в своем .По его мнению, публичные признания боевиками своих зверств привели бы к требованиям привлечь глав ряда стран НАТО к уголовной ответственности.Минобороны России 29 июля сообщило о ракетном ударе по следственному изолятору в Еленовке. Обстрел велся с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 40 человек.