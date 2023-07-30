Экспозиция Ковровского электромеханического завода вызывала интерес участников форума из разных стран.

Важные для владимирской промышленности события произошли на втором саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. При содействии депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства Гамбии и Ковровским электромеханическим заводом.«Гамбийские партнеры высказали намерения о покупке мини-погрузчиков и тракторов ковровского производства», - рассказал в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Владимирской области .Условия сотрудничества обсуждались с министром сельского хозяйства Гамбии Демба Сабалли, первым заместителем министра Минпромторга РФ Василием Осьмаковым и директором департамента международной кооперации министерства Романом Чекушовым.Стороны договорились, что КЭМЗ адаптирует технику под африканские условия. Предприятие наладит постпродажное обслуживание, в том числе поставку запчастей в течение 5 лет. Завод и учебные заведения Владимирской области помогут африканским партнёрам в подготовке кадров.Напомним, что именно по инициативе Алексея Говырина, который является координатором депутатской группы по связям Госдумы с Гамбией, в апреле текущего года делегация из этой страны побывала во Владимирской области. Уже тогда обсуждались возможности экспорта владимирских товаров и технологий.