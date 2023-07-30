Биометрический контроль во Владимирской области позволит подтвердить личность пассажира без...

Биометрический контроль во Владимирской области позволит подтвердить личность пассажира без паспорта.Российские железные дороги, Минцифры и Минтранс собираются провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии вместо проверки паспортов. Об этом сообщил "Коммерсант".Эксперимент планируется провести в первом квартале 2024 года. Возможность применения единой биометрической системы для подтверждения личности при посадке на поезд прорабатывают в Центре биометрических технологий (ЦБТ)."Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", - отметили в ЦБТ.Как сообщили в Минцифры, введение верификации по биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не может сесть на поезд."К 2025 году биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России практически на всех видах транспорта", - добавил гендиректор NtechLab Сергей Сучков.А также с технологической точки зрения биометрический контроль пассажиров можно реализовать при помощи любого мобильного устройства с камерой, которое подключается к интернету.Фото pxfuel.com