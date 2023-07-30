Более 100 недоношенных новорожденных получили помощь в ОДКБ города Владимира. Малыши окрепли,...

Более 100 недоношенных новорожденных получили помощь в ОДКБ города Владимира.Малыши окрепли, выросли, самостоятельно сосут и радуют родителей дома. С января 2023 года в ОДКБ самые маленькие- глубоконедоношенные дети, дети с бронхолегочной дисплазией и врождёнными пороками сердца включаются в программу иммунизации препаратом "Синагис". Об этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Областной детской клинической больницы города Владимира.Напомним, что «Синагис» — это препарат, который содержит антитела против респираторно-синцитиального вируса – распространенного сезонного вируса, который может вызывать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей. В группе риска — недоношенные дети, особенно дети до двух лет с бронхолегочной дисплазией и пороками сердца.Иммунизация проводится строго в Областном перинатальном центре и в ОДКБ.Фото pxfuel.com