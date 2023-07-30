Более 70 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку во Владимирской области. Это одна из самых...

Более 70 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку во Владимирской области.Это одна из самых масштабных акций последних лет, направленная на сохранение биологического разнообразия в Оке и Волге.Вид рыбы, количество и место выпуска определены на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству. По заказу АО «Транснефть-Верхняя Волга» мальков стерляди вырастили в специализированном рыбоводческом хозяйстве. Стерлядь относится к ценным породам рыб и с 90-х годов в Окском бассейне она под угрозой исчезновения. Отдельные популяции вида даже занесены в "Красную книгу России". При этом стерлядь играет важную роль в экологической системе бассейна Оки.За последние 5 лет АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило в естественные акватории полтора миллиона мальков. Все акции прошли под строгим контролем специалистов Росрыболовства.