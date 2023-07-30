Владимирстата подвел итоги трат жителей области с января по май 2023 год.

Владимирстата подвел итоги трат жителей области с января по май 2023 год.Анализ данных показал, что больше всего денег у граждан уходит на оплату коммунальных услуг 35,2% от общих расходов или 13,376,5 млрд рублей. На втором месте расходы на телекоммуникационные услуги - 12 % или 4,74 млрд рублей. На третьем месте оплата бытовых услуг и услуг транспорта 4,42 млрд рублей и 4,359 млрд рублей соответственно.А меньше всего люди тратят на социальные услуги. Например, на услуги санаторно-курортных организаций было потрачено всего 98 млн. рублей.