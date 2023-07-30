Центральную улицу Ленина в городе Судогда затопило после обильных дождей. Воды там «по пояс», рассказала местная жительница в сообществе «Судогодский. Наш!» во «ВКонтакте». Валерия,

Центральную улицу Ленина в городе Судогда затопило после обильных дождей. Воды там «по пояс», рассказала местная жительница в сообществе «Судогодский. Наш!» во «ВКонтакте». Валерия, жительница Судогды: – Всех с Днем военно-морского флота!Сегодня у нас было и море, и война с ним. Ливневки не работают, машины плавают. Наша не поплыла – заглохла. Если бы не проезжающие