Дачников Владимирской области обязали соблюдать закон о тишине. 27 июля 2023 года на заседании...

Дачников Владимирской области обязали соблюдать закон "о тишине".27 июля 2023 года на заседании Законодательного собрания депутаты внесли изменения в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области». Теперь закон распространяется и на садоводческие и огороднические товарищества.Это значит, что дачники не смогут нарушать спокойствие соседей до 9 часов утра, а также с 13:00 до 15:00, а также после 23:00.Поправки были приняты практически единогласно: «за» проголосовали 23 депутата, 2 были «против», 4 — воздержались.После того, как изменения в закон подпишет губернатор, в течение 10 дней он вступит в силу.Фото pxfuel.com