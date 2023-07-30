Автомобиль владимирцев сел на днище и застрял

Спасатели во Владимирской области помогли выбраться из леса двум потерявшимся людям.Как сообщает региональный Россоюзспас, днем 29 июля стало известно, что мужчина и женщина заблудились в лесу в районе деревни Марьинка. На их поиски отправили спасателей и полицию.К счастью, они смогли самостоятельно выйти к своей машине. Тогда и обнаружилось, что автомобиль сел на днище и застрял, авто им помогали вытащить спасатели.Приключения не сказались на самочувствии заплутавших владимирцев, так что помощь медиков им не потребовалась.Напомним, во Владимирской области пропавшего 65-летнего Эдуарда Соколова.